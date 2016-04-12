На Тернопільщині затримали злодія, який при спробі втекти порвав собі зв’язки на нозі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Бучачі.

Із заявою до місцевого відділення поліції звернулася працівниця місцевого РЕМу. Вона повідомила, що близько 11.40 невідомий чоловік з приймальні намагався таємно викрасти її гаманець з грошими, в якому було 616 грн та 55 доларів США.

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Однак втекти з місця злочину чоловікові не вдалося. Намагаючись швидко залишити приміщення, злодій оступився та впав. Як згодом з’ясувалося, під час травмування він розірвав зв'язки лівого гомілково-ступеневого суглобу.

Відтак змушений був залишитися на місці крадіжки.

Поліцейські злодія затримали. Ним виявився мешканець Івано-Франківської області.

Затриманий у скоєному зізнався.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 ККУ - крадіжка.