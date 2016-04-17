У Тернополі понад 5 тисяч осіб взяли участь у Хресній дорозі (фоторепортаж)

У Тернополі понад 5 тисяч осіб взяли участь у Хресній дорозі.

Як передає кореспондент УНІАН, після архиєрейського богослужіння, яке відправив єпископ Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Василій Семенюк, колона вирушила від Архикатедрального собору Непорочного зачяття Пресвятої Богородиці і пройшла центральними вулицями міста.

Цьогоріч захід присвятили постраждалим від російської агресії на сході України.

"Присвячуємо Хресну дорогу всім, хто постраждав у цій війні. 2016 рік є роком Божого Милосердя. В особливий спосіб просимо милосердного Отця, щоб подав нашій країні мир. Скріпив усіх тих, хто знаходиться у великому терпінні та біді, хто втратив рідних і дах над головою", – сказав єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Теодор Мартинюк.

На час Хресної дороги, яка тривала три години, рух транспорту на вулицях було перекрито.

Під час Хресної ходи важкий хрест по черзі несли представники влади, духовенства, громадських організацій, місцевої інтелігенції, волонтери, матері бійців АТО, журналісти. Участь у заході також взяли священики УПЦ КП та римо-католицької церкви.

Періодично колона зупинялася і представники духовенств зачитували уривки про страждання Христа по його дорозі на Голгофу, де він був розп’ятий.

Під час руху колони Театральним майданом молитви учасників Хресної ходи супроводжували духовні пісні хорові колективів, які зібралися на гала-концерт фестивалю духовної пісні "Я там де є благословення", який цими вихідними проходить в обласному центрі.

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Хресна дорога відбувається у Тернополі щороку напередодні Великодня з метою допомогти жителям міста належно духовно підготуватися до свята Воскресіння Христового.