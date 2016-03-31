В СБУ заявляють про 690 зниклих безвісти на Донбасі українців
13:52, 31 березня 2016Суспільство
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За даними Служби безпеки України, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зникли безвісти 690 українців.
690 наших громадян вважаються такими, що зникли безвісти / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після зустрічі зі студентами в Національному університеті імені Тараса Шевченка журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак.
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“690 наших громадян вважаються такими, що зникли безвісти”, - сказав Грицак, нагадавши, що у полоні перебуває 127 чоловік.
Нагадаємо, за словами президента України Петра Порошенка, на Донбасі у полоні бойовиків перебувають понад 120 українців, близько 800 – зникли безвісти.
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