В СБУ заявляють про 690 зниклих безвісти на Донбасі українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після зустрічі зі студентами в Національному університеті імені Тараса Шевченка журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак.

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“690 наших громадян вважаються такими, що зникли безвісти”, - сказав Грицак, нагадавши, що у полоні перебуває 127 чоловік.

Нагадаємо, за словами президента України Петра Порошенка, на Донбасі у полоні бойовиків перебувають понад 120 українців, близько 800 – зникли безвісти.