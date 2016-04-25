У Тернополі відкрили Меморіал бельгійським солдатам, полеглим у Першій світовій війні (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, пам’ятний знак відкрили учора на Микулинецькому кладовищі.

Участь у його відкритті взяли посол Бельгії в Україні Люк Якобс, керівництво міста та області, військові.

Чин освячення Меморіалу здійснив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк.

«Перша світова війна була однією з найкривавіших в історії людства і забрала життя більше 9 млн солдат і цивільних. Такі Меморіали, як на Микулинецькому кладовищі, є вшануванням подвигу і самопожертви військових. Адже вони з честю виконали свій обов’язок. Разом з тим меморіали є нагадуванням того, що військова агресія повинна жорстоко каратися міжнародною спільнотою. Вона не може бути засобом у політиці», - сказав під час виступу міський голова Тернополя Сергій Надал.

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Після церемонії відкриття пам’ятного знака, в Українському домі «Перемога» відкрили виставку «Бельгійський автобронедивізіон в Україні під час Першої світової війни», а у Палаці Кіно показали художній фільм про кампанію бельгійського автобронедивізіону в Галичині, заснованого на історичних фактах.

Двідка УНІАН. Бельгійські воїни бронедивізіону АСМ загинули у Тернополі 100 років тому, їх було поховано на Микулинецькому кладовищі.

Наприкінці 2015 року військовий аташе Посольства Королівства Бельгія Дір Декостер домовився з керівництвом Тернополя про відновлення захоронення.