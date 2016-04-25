На Тернопільщині виявили факт нарахування зарплати освітянам, які насправді виїхали за кордон

Як повідомили УНІАН в Держфінінспекції в Тернопільській області, порушення було викрито під час ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Збаразької райдержадміністрації.

Було встановлено, що посадові особи відділу зайво виплатили зарплату працівникам освіти, які фактично перебували за кордоном.

Це призвело до втрат бюджету на 117 тис. грн.

Окрім того, у відділі за завищеною вартістю оплатили ремонтно-будівельні роботи та послуги теплопостачання, покрили витрати інших осіб тощо. Через це втрати бюджету склали 62 тис. грн.

За недотримання законодавства на 41 посадову особу складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.

У Держфінінспекції зауважили, що ще до завершення ревізії було забезпечено відшкодування більшість із виявлених втрат.