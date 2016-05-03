На Тернопільщині вітром зі школи зірвало дах

16:36, 03 травня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок сильного вітру зі школи зірвало дах площею 500 квадратних метрів.

На Тернопільщині зі школи зірвало дах

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався близько 20 год 30 травня у селі  Травневе Стриївської сільської ради Збаразького району.

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Внаслідок несприятливих погодних умов, що супроводжувались поривами сильного вітру та дощем з градом, пошкоджено металеву покрівлю будівлі ЗОШ І-ІІ ступеня та ДНЗ «Гномик» площею 500 м кв.

Частину покрівлі вітром зірвало з даху.

Внаслідок падіння покрівлі нікого з людей не травмовано.

Також під час негоди було пошкоджено металеву покрівлю навісу та гаража приватного домогосподарства площею 120 м кв.

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