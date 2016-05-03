На Тернопільщині вітром зі школи зірвало дах
16:36, 03 травня 2016Тернопіль
179 0
На Тернопільщині внаслідок сильного вітру зі школи зірвало дах площею 500 квадратних метрів.
На Тернопільщині зі школи зірвало дах / УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався близько 20 год 30 травня у селі Травневе Стриївської сільської ради Збаразького району.
Читайте такожУ Тернополі відкриють тривимірний макет довоєнного міста (фото)
Внаслідок несприятливих погодних умов, що супроводжувались поривами сильного вітру та дощем з градом, пошкоджено металеву покрівлю будівлі ЗОШ І-ІІ ступеня та ДНЗ «Гномик» площею 500 м кв.
Частину покрівлі вітром зірвало з даху.
Внаслідок падіння покрівлі нікого з людей не травмовано.
Також під час негоди було пошкоджено металеву покрівлю навісу та гаража приватного домогосподарства площею 120 м кв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter