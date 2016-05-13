Суд заарештував двох тернопільських прокурорів, які вимагали 300 тисяч гривень хабара

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у Facebook.

За його словами, прокурори підозрюються у вимаганні хабара в розмірі більше 300 тис. грн.

Читайте такожВ Тернополі суд оштрафував доцента медвишу на суму отриманого ним хабара

За клопотанням прокурорів САП слідчим суддею Солом’янського районного суду Києва обом підозрюваним обрано запобіжний захід. Заступника прокурора Тернопільської області взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тис. грн. Щодо керівника Тернопільської місцевої прокуратури застосовано цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині викрили масштабну корупційну схему, організовану високопосадовцями прокуратури та поліції у Тернопільській області.