На Тернопільщині у Струсові відкрили пункт екстреної медичної допомоги

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, даний пункт дозволить пришвидшити надання екстрених медичних послуг жителям навколишній сіл, до яких раніше на виклик прибували медики з Теребовлянської станції.

Тепер, дотримуючись встановленої норми, бригада «швидкої» доїжджатиме в межах сільської місцевості протягом 20-ти хвилин.

Фахівці новоствореного пункту обслуговуватимуть 11 довколишніх населених пунктів, в яких проживає 8 тис. 6 осіб.

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«Сьогодні влада робить кроки, які сприяють вирішенню нагальних проблем. Я впевнений, що завдяки відкриттю нового пункту «швидкої» буде врятовано не одне людське життя», – сказав під час відкриття голова облдержадміністрації Степан Барна.

Він зазначив, що на функціонування даного пункту з обласного бюджету виділено 320 тис. грн, відтак доручив медикам забезпечити якісне надання медичних послуг, а також стовідсоткову наявність всіх необхідних медикаментів.

Головний лікар обласного Центру екстреної меддопомоги Михайло Джус зазначив, що до кінця року аналогічні пункти швидкої допомоги відкриються ще у Бережанському, Збаразькому та Бучацькому районах.