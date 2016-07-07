У Тернополі 31-річний чоловік обікрав пенсіонера, скориставшись його нездужанням

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 67-річному пенсіонеру стало погано поблизу залізничного вокзалу.

Випадковий перехожий провів його у приміщення вокзалу в прохолодне місце, посадив, а потім, побачивши, що у чоловіка приступ і він безпорадний, забрав у потерпілого портмоне, в якому були український та закордонний паспорти, пенсійне посвідчення, посвідчення ветерана праці, а також 2,8 тис грн. Після цього невідомий втік.

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Швидку та поліцію викликали люди, які були на вокзалі.

Пенсіонера в післяінсультному стані доставили у відділення психоневрологічної лікарні.

Невдовзі правоохоронці затримали злодія. Ним виявився раніше судимий за крадіжки тернополянин, у скоєному він зізнався і повернув усі документи, натомість гроші на момент затримання він уже розтратив на власні потреби.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 ч. 1 ККУ (відкрите викрадення чужого майна (грабіж).