На Тернопільщині виявили посіви понад 2 тисяч рослин опійного маку

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, насадження маку дільничі виявили у шести жителів села Золочівка Козівського району.

Усі рослини були заховані між кукурудзою або соняшниками.

Правоохоронці вилучили 2 тис. 296 рослин маку.

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Люди, у яких виявили заборонені посіви, стверджують, що вирощували мак для випічки.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 310 ч. 1 та 2 ККУ (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

За даними правоохоронців, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. А незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.