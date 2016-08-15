На Тернопільщині відкрили пам’ятник заробітчанам (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, скульптурну композицію освятили 14 серпня під час Міжнародної прощі родин мігрантів.

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Пам’ятник символічно відображає життя українських заробітчан. На ньому зображена постать дівчини, що плаче, тримаючи в руках Зарваницьку ікону Божої Матері. З лівого боку біля дівчинки - валіза, справа - камінь, на якому лежить вишитий рушник. На рушнику - жменька землі, з якої проростає жолудь. Зверху на камені вибиті слова євангелиста Івана: «Щастя у Господі, бо Він дорога, щастя і життя».

Як повідомляв УНІАН, ХІ Міжнародна проща родин мігрантів з Самбора до Зарваниці проходила з 5 по 14 серпня.