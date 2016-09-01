На Тернопільщині для технічного переоснащення опорних шкіл використають 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з 1 вересня на теренах області почнуть функціонувати 8 опорних шкіл, в яких будуть зібрані кращі вчителі і в яких даватимуть вищий рівень знань, ніж у звичайній сільській школі.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна пообіцяв, що у населених пунктах, де розташовані опорні школи, буде забезпечено належну якість доріг завдяки проведеним ремонтам.

«Для нас важливо, аби тих 40 «Шкільних автобусів», що ми придбали за рахунок державного та місцевого бюджетів, могли довго прослужити, якісно надаючи послуги з перевезення дітей в Тернопільській області. Відповідно, принциповим залишається питання стану доріг, якими курсуватиме шкільний транспорт», — підкреслив Барна.

Він додав, що також стоїть питання повного технічного переоснащення шкіл на Тернопіллі.

«Йдеться про придбання щонайменше тисячі комп’ютерів. Загалом для технічного переоснащення опорних шкіл передбачено ще 2 млн грн», – повідомив Барна.