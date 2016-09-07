Екс-заступника начальника управління Нацполіції в Тернопільській області звинувачують у викраденні та зберіганні боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління Олександр Богомол.

За його словами, до нього надійшло офіційне звернення від прокуратури області про вручення Попелю підозри у правопорушеннях, які регламентуються ч. 1 ст. 262 та ч. 1 ст 263 ККУ (викрадення боєприпасів та незаконне їх зберігання).

«Наразі підозру йому не вручили, оскільки він перебуває на відпочинку за кордоном. Як тільки він повернеться з відпустки, йому вручать підозру, а також буде обрано міру запобіжного заходу», – сказав Богомол.

Він нагадав, що коли в Тернополі в лютому працівники НАБУ затримували керівників місцевої прокуратури, які були задіяні у схемі вимагання хабарів, у квартирі Попеля теж проводили обшук і виявили гранату РГД-5 і 144 патрони.

Дане порушення було відокремлене в окреме провадження.

Богомол також відзначив, що претензії до Попеля під час атестації мали і представники громадських організацій.

«Після круглого столу з представниками громадських організацій, коли я отримав критичну інформацію, мною було призначено службове розслідування по окремих посадових особах, в тому числі по двох заступниках: Казимиру Попелю та Олегу Ляховичу. Службове розслідування ще триває. За результатами атестації працівників другої категорії та рішення апеляційної комісії Казимир Попіль був звільнений із займаної посади і призначений тимчасово виконуючим обов’язки заступника начальника слідчого управління», – повідомив Богомол.