На Тернопільщині чоловіка смертельно вдарило струмом

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Застав’я Тернопільського району.

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Про мертвого чоловіка повідомив на лінію "102" фельдшер бригади швидкої допомоги, якого викликала родичка загиблого.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 16 вересня близько 20 години чоловік в майстерні ремонтував електромотор.

Внаслідок необережного поводження з електроенергією, його смертельно вразило електричним струмом.

Слідів насильницької смерті при попередньому огляді тіла правоохоронці не виявили.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).