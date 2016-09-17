На Тернопільщині чоловіка смертельно вдарило струмом
Чоловік в майстерні ремонтував електромотор.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Застав’я Тернопільського району.
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Про мертвого чоловіка повідомив на лінію "102" фельдшер бригади швидкої допомоги, якого викликала родичка загиблого.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 16 вересня близько 20 години чоловік в майстерні ремонтував електромотор.
Внаслідок необережного поводження з електроенергією, його смертельно вразило електричним струмом.
Слідів насильницької смерті при попередньому огляді тіла правоохоронці не виявили.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).