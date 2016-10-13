У Тернополі викрили незаконний продаж мобільних телефонів IPhone 7

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, встановлено, що житель Тернополя телефони придбав у Польщі та ввезені на територію України через автомобільний пункт пропуску без декларування.

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Після цього з метою пошуку покупців розмістив оголошення на одному із відомих Інтернет-сайтів.

За вказаним фактом стосовно реалізатора мобільних телефонів IPhone 7 співробітниками Тернопільської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Вона передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів, які переміщені через митний кордон України без декларування, та їх конфіскацію.

У тернополянина співробітники Тернопільської митниці ДФС вилучили два мобільних телефони IPhone7 вартістю 45,5 тис. грн.