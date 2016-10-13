На Тернопільщині автобус на смерть збив 61-річного чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні трапилася 13 жовтня о 6.30 в Збаразькому районі.

Про аварію повідомив сам водій автобуса.

На місці автопригоди слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий йшов проїжджою частиною у напрямку руху транспорту. Він був одягнутий у темний одяг і водій його не помітив.

Водій автобуса пройшов медогляд, який показав, що на момент ДТП він був тверезий.

За фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження.