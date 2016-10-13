На Тернопільщині автобус на смерть збив 61-річного чоловіка
17:21, 13 жовтня 2016Тернопіль
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Потерпілий йшов проїжджою частиною у напрямку руху транспорту. Він був одягнутий у темний одяг і водій його не помітив.
Фото прес-служби Нацполіції Тернопільської області
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні трапилася 13 жовтня о 6.30 в Збаразькому районі.
Про аварію повідомив сам водій автобуса.
На місці автопригоди слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий йшов проїжджою частиною у напрямку руху транспорту. Він був одягнутий у темний одяг і водій його не помітив.
Фото прес-служби Нацполіції Тернопільської області
Водій автобуса пройшов медогляд, який показав, що на момент ДТП він був тверезий.
За фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження.
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