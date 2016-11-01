50% акцій Бучацького сирзаводу продадуть в’єтнамському інвестору – ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні у Тернополі домовилися під час зустрічі надзвичайний та повноважний посол Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні Нгуєн Мінь Чі та голова ТОДА Степан Барна.

«Наше завдання – усунення перешкод. Я запевняю, що усі перешкоди на рівні області вже зняті. Більше того, ми готові сприяти інвесторам на рівні уряду», – сказав під час зустрічі Барна.

Як повідомляє прес-служба ТОДА, передбачено, що завод у співвідношенні 50 на 50 придбає український та в’єтнамський інвестор.

В подальшому продукцію заводу планується експортувати у В’єтнам.

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Також було домовлено провести на Тернопільщині українсько-в`єтнамський економічний форум, участь у якому візьмуть представники бізнесу обох країн.

«Я надзвичайно радий, що я приїхав в Тернопільську область, яку ми давно знаєм і любим. Нас дуже тішить той факт, що відносини, які склались між нашими країнами, розвиваються. Ми будемо докладати зусиль, щоб наші ці відносини підтримувати і розвивати», – сказав Нгуєн Мінь Чі.

Також Барна повідомив, що представники В’єтнаму зацікавлені у реалізації інвестиційного проекту з будівництва підприємства по виробництву кави у Тернопільській області

Ще один підприємець з провінції Донг Най зацікавився постачанням фруктів з Тернопільщини у В’єтнам. Обумовлено, що до кінця листопада йому буде відправлено першу партію яблук на суму 200 тис. $ США.

Довідка УНІАН. Торговельний оборот Тернопільщини з Соціалістичною Республікою В’єтнам у січні-серпні 2016 року склав 229 тис. дол. США, в тому числі експорт – 148 тис. дол. США, імпорт – 81 тис. дол. США.

До В’єтнаму з області експортувалась деревина та вироби з деревини, а основу імпорту (93%) з В’єтнаму склали кава, чай та прянощі.