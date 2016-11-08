У Тернополі виявили автомобіль таксі, який власник столичної таксофірми розшукував три дні
20:17, 08 листопада 2016Тернопіль
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У Тернополі виявили автомобіль таксі, який власник столичної таксофірми розшукував три дні.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, автомобіль, який перебував у розшуку за зверненням власника київської таксофірми 3 дні, виявили на вул. Будного.
Відтак поліцейські зупинили водія.
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Встановлено, що 28-річний чоловік працював таксистом у столиці, однак наприкінці минулого тижня поїхав з Києва і не виходив із власником таксофірми, якій належить авто, на зв’язок. Місцезнаходження автомобіля власник встановив завдяки GPS-маяку.
Таксиста патрульні доправили до відділку поліції і передали слідчому.
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