У Тернополі виявили автомобіль таксі, який власник столичної таксофірми розшукував три дні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, автомобіль, який перебував у розшуку за зверненням власника київської таксофірми 3 дні, виявили на вул. Будного.

Відтак поліцейські зупинили водія.

Читайте такожУ Тернополі виявили вкрадений автомобіль, який перебував у розшуку 12 років

Встановлено, що 28-річний чоловік працював таксистом у столиці, однак наприкінці минулого тижня поїхав з Києва і не виходив із власником таксофірми, якій належить авто, на зв’язок. Місцезнаходження автомобіля власник встановив завдяки GPS-маяку.

Таксиста патрульні доправили до відділку поліції і передали слідчому.