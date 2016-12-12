Спортсмен із Тернополя здобув перемогу на юніорському Кубку IBU з біатлону

Спортсмен із Тернополя здобув перемогу на юніорському Кубку IBU з біатлону.

Як повідомляє Федерація біатлону України, змагання відбулися в у швейцарському Ленцерхайді. Тернопільський біатлоніст Віталій Труш здобув перше місце завдяки відмінній стрільбі і швидкому ходу. Читайте також23 українські спортсмени відправляться на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри Головний суперник Труша німець Давид Цобель програв українцю 0,1 с. Третє місце – у француза Юго Ривеля.

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