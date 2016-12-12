Спортсмен із Тернополя здобув перемогу на юніорському Кубку IBU з біатлону
17:47, 12 грудня 2016Тернопіль
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Спортсмен із Тернополя здобув перемогу на юніорському Кубку IBU з біатлону.
Віталій Труш здобув перше місце завдяки відмінній стрільбі і швидкому ходу / biathlon.com.ua
Як повідомляє Федерація біатлону України, змагання відбулися в у швейцарському Ленцерхайді.
Тернопільський біатлоніст Віталій Труш здобув перше місце завдяки відмінній стрільбі і швидкому ходу.
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Головний суперник Труша німець Давид Цобель програв українцю 0,1 с.
Третє місце – у француза Юго Ривеля.
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