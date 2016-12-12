Спортсмен із Тернополя здобув перемогу на юніорському Кубку IBU з біатлону

17:47, 12 грудня 2016
Тернопіль
97 0

Спортсмен із Тернополя здобув перемогу на юніорському Кубку IBU з біатлону.

Віталій Труш здобув перше місце завдяки відмінній стрільбі і швидкому ходу / biathlon.com.ua

Як повідомляє Федерація біатлону України, змагання відбулися в у швейцарському Ленцерхайді.

Тернопільський біатлоніст Віталій Труш здобув перше місце завдяки відмінній стрільбі і швидкому ходу.

Читайте також23 українські спортсмени відправляться на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри

Головний суперник Труша німець Давид Цобель програв українцю 0,1 с.

Третє місце – у француза Юго Ривеля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопіль#біатлон