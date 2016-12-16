У Тернополі напередодні свята Миколая діти, які потребують допомоги, отримали у подарунок солодощі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, подарунки сьогодні під час акції «Миколай дарує радість» дітям вручив заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

«Миколай-Чудотворець належить до найвизначніших святих християнської церкви. Його люблять і шанують на Заході та Сході. Та з особливим нетерпінням цього свята чекає, звісно ж, малеча. Для нас на існує чужих дітей. Наше підростаюче покоління - це майбутнє сильної й непереможної української нації. В дитинстві як ніколи легко віриться у добро, а напередодні свята хочеться ще більше позитивних й радісних миттєвостей», – каже Юрик.

Організувало акцію в обласному театрі актора і ляльки управління сім'ї та молоді Тернопільської ОДА організовало для.

Діти не лише отримали солодкі подарунки, а й змогли переглянути святкову виставу.

Також у рамках благодійного заходу відзначили переможців обласного конкурсу дитячого малюнка «Не залиш свого захисника наодинці в новорічно-різдвяні свята». Переможці отримали почесні грамоти й подарунки.

«Цей конкурс ми проводимо вже декілька років поспіль. Перш за все, він не лише допомагає діткам реалізувати себе, віднайти приховані таланти, а й сприяє належному рівню національно-патріотичномого виховання», – зазначив Юрик.

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У конкурсі дитячого малюнка у молодшій віковій групі перемогли Олеся Кругляк з Козівського району (1 місце), Іван Крушельницький з Теребовлянського району (2 місце) та Любомир Глова з Бережанського району (3 місце).

Переможці старшої вікової групи: Олександр Світлик з Тернополя (1 місце), Анастасія Задерейчук з Шумського району (2 місце), Марія Фіялка, Тернопільський район (3 місце).

Виставка дитячих малюнків у приміщенні театру діятиме з 16 до 19 грудня 2016 року.