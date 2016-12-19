На Тернопільщині викрили нелегальний зал з гральними автоматами

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зал діяв у Підволочиському районі в приміщенні колишнього бару. Працював він таємно, на будівлі не було жодних вивісок.

17 грудня під час обшуків поліцейські вилучили 19 гральних апаратів, стіл для гри в покер, а також два жорстких диска для персональних комп'ютерів.

На момент обшуку заклад не працював і адміністраторів там не було. Слідчі встановлюють осіб, причетних до нелегального ігрового бізнесу.

Відкрито кримінального провадження за ст. 203 Кримінального кодексу України (незаконна організація грального бізнесу).