Біатлоністку з Тернопільщини визнано найкращою спортсменкою місяця в Україні

Національний Олімпійський комітет назвав біатлоністку Анастасію Меркушину найкращою спортсменкою місяця в Україні за підсумками грудня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національного Олімпійського комітету, визнання 21-річна біатлоністка досягла завдяки чудовому виступу на етапі Кубка світу у словенській Поклюці. В естафетній гонці разом із колегами по збірній Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Оленою Підгрушною, Меркушина, яка бігла на останньому етапі, посіла третє місце на п’єдесталі пошани.

Її особисті наставники та батьки Ірина та Олег Меркушини стали найкращими тренерами місяця.

Тренерський штаб вирішив викликати Меркушину на змагання біатлонної еліти після того, як молода спортсменка перемогла у двох стартах менш престижного Кубка Міжнародного союзу біатлоністів в італійському Ріднау.

Меркушина спершу тріумфувала в одиночній змішаній естафеті разом з Артемом Тищенком, а згодом виграла спринт. Відтак Меркушину викликали у збірну, щоб допомогти головній команді здобути найкращий від початку сезону результат.

Окрім цього, майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, бронзовий призер змагань за Кубок світу Меркушина була визнана найкращою спортсменкою року у щорічній церемонії «Герої спортивного року Тернопільщини-2016».

Почесне звання лауреата в номінації «Найкраща спортсменка року-2016» з нею розділили також біатлоністка Олена Підгрушна та фехтувальниця Олена Кривицька.

А лауреатом у номінації «Тренер року- 2016» стала заслужений тренер України з біатлону, тренер ФСТ «Динамо» з біатлону Ірина Меркушина.