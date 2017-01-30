На Тернопільщині поліцейський попався на хабарі

12:33, 30 січня 2017
Тернопіль
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На Тернопільщині затримано інспектора поліції Заліщицького відділення ГУНП в області за вимагання та отримання хабаря.

Поліцейський погорів на хабарі / 112.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, шо лейтенант поліції вимагав 5 тис. грн у місцевого мешканця за непритягнення його до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Також за цю суму поліцейський пообіцяв повернути чоловіку посвідчення водія, вилученого при затриманні його у стані алкогольного сп‘яніння.

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Працівник поліції був затриманий під час одержання частини обіцяної суми в розмірі 3 тис. грн.  Злочин викрито спільно з працівниками СБУ та внутрішньої безпеки поліції.

Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Теги: #Тернопіль#хабар