На Тернопільщині поліцейський попався на хабарі

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, шо лейтенант поліції вимагав 5 тис. грн у місцевого мешканця за непритягнення його до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Також за цю суму поліцейський пообіцяв повернути чоловіку посвідчення водія, вилученого при затриманні його у стані алкогольного сп‘яніння.

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Працівник поліції був затриманий під час одержання частини обіцяної суми в розмірі 3 тис. грн. Злочин викрито спільно з працівниками СБУ та внутрішньої безпеки поліції.

Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).