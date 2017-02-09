На Тернопільщині шахраї від імені голови ОДА збирають кошти начебто на потреби армії

Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби ОДА.

У ньому сказано, що невідомі особи, представляючись помічниками або радниками Барни, збирають кошти нібито на підтримку армії, потреби АТО, допомогу біженцям тощо.

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«Тернопільська обласна державна адміністрація заявляє, що від імені голови ОДА Степана Барни таких розпоряджень, прохань та інших доручень не надходило. Люди, які це роблять, являються шахраями та маніпулюють суспільною свідомістю. Просимо вас бути обережними та пильними – не дайте зловмисникам ввести себе в оману!», – йдеться в повідомленні.

Людей, до яких звертаються шахраї, в ОДА закликають викликати поліцію.