На Тернопільщині висадили 4 га лісу (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, чиновники посадили 1,3 тис. саджанців кленів, дубів та сосен на площі 1 та 3 га.

«Своїм прикладом ми пропагуємо і заохочуємо всіх жителів області посадити хоча б по одному дереву.

Щоб потім за підсумками року ми сформували невеликий ліс в один мільйон дерев. Думаю, що це буде найбільшим здобутком, який ми можемо зробити. Ми хочемо показати приклад, що треба робити для того, щоб Тернопілля змінилося, починаючи з кожного з нас», – сказав Барна.

Наразі середня лісистість Тернопільської області – 13,5%, при цьому до науково-обґрунтованих показників бракує більше 6%. Тож лісничі поставили завдання за рік посадити 600 га лісів.

Для збільшення площі лісів розроблено обласну програму «Ліси Тернопільщини». Вона вже пройшла екологічну комісію, на розгляд депутатів її винесуть на найближчій сесії.

Програмою передбачено, що впродовж 5 років на Тернопіллі висадять 500 га нових лісів.