На Тернопільщині посеред дороги перекинулась машина: загинув чоловік (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 76-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 14.30 біля села Гнидава Збаразького району.

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За попередньою інформацією, водій автомобіля DAEWOO Lanos на автодорозі "Чайчинці-Гнидова", рухаючись в напрямку смт. Вишнівець, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив перекидання транспорту.

В результаті ДТП один із пасажирів загинув на місці пригоди. Водій та двоє інших пасажирів з травмами потрапили до лікарні.

Водій добровільно пройшов медичний огляд у Збаразькій лікарні, здав взірці крові для подальшого проведення судово-медичної (токсикологічної) експертизи. Відповідно до попередніх аналізів, чоловік за кермом був тверезим.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).