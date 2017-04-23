У Владивостоці дівчина за кермом позашляховика врізалася в 11 машин: не хотіла наїхати на кішку (відео)

У Владивостоці сталася аварія за участю 12 машин, повідомили "Новини Владивостока".

Читайте такожВедучий російського пропагандистського каналу приніс у студію "відро г**на" (відео)

За даними УМВС РФ по Приморському краю, 22-річна мешканка Владивостока, рухаючись з вулиці Некрасівській у бік кільця "Інструментального заводу", не впоралася з керуванням та скоїла зіткнення з припаркованими вздовж дороги автомобілями.

В результаті аварії ніхто не постраждав, пошкоджено 11 машин.

"Медичний огляд показав відсутність алкоголю в крові автомобілістки. На момент ДТП стаж водіння дівчини склав 2 роки, цього року до адміністративної відповідальності за порушення ПДР вона не притягувалася", - додали в МВС.

За словами дівчини, вона рухалася зі швидкістю 60-70 км/год. В районі будинку 52 перед нею пробігла кішка. Щоб не задавити тварину, вона повернула ліворуч і знесла дзеркало заднього виду у припаркованого Toyota Harrier. Наступний удар припав на Renault Koleos, потім на Kia Morning.

Через це в автомобіля відлетіло заднє колесо, тому він став некерованим і влетів в припарковані машини.