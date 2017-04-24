На Тернопільщині водій збив двох дітей

На Тернопільщині водій збив двох неповнолітніх, після чого авто перекинулося. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 24 квітня, в селі Вишнівчик водій Теребовлянського району.

Встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2107 збив двох дівчат 2008 та 2006 років народження, мешканок села Зарваниця. Потерпілих госпіталізували до Теребовлянської лікарні, а вже звідти автомобіль швидкої доправив їх до Тернополя. За попередньою інформацією, в однієї дитини перелом обох ніг, а в іншої - травма голови.

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На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Водій стверджує, що на кілька секунд втратив свідомість через погане самопочуття. Його слова перевіряють слідчі, а також встановлюють остаточну причину аварії.