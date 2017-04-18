На Тернопільщині госпіталізовано мотоцикліста, який зіткнувся з автомобілем.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора близько 18 год в селі Бичківці Чортківського району водій мотоцикла «МТ» не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та здійснив зіткненням з автомобілем «Volkswagen Golf».

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Мотоцикліста з закритим переломом тазу госпіталізували у районну лікарню.

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю.

Автопригоду внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).