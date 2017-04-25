На Тернопільщині виявили 12 артснарядів часів Другої світової війни Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора під час земляних робіт в полі поблизу с. Чабарівка Гусятинського району було виявлено 9 ВНП, зокрема 4 артснаряди калібру 76 мм та 5 калібру 105 мм часівв Другої світової війни.

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А в с. Семиківці Теребовлянського району на городі місцевим жителем виявлено 3 артсанаряди калібру 76 мм.

Учора групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління вже було знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, виявлених перед тим у с. Ярославичі Зборівського району та на хуторі Озерна Зборівського району.