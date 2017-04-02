У Балаклії сапери знешкодили понад 5,6 тисяч вибухонебезпечних предметів – Міноборони

На території військового арсеналу у Балаклії Харківської області тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі, військові сапери вже знешкодили понад 5,6 тис. вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони, основний фронт робіт військові сапери виконують на технічній території та по периметру охорони військової часини. Для виконання цих завдань залучено понад 130 військовослужбовців інженерних військ, шість одиниць інженерних машин розгородження типу ІМР-1.

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«Військові сапери вже знайшли та знешкодили понад 5 600 вибухонебезпечних предметів, 830 з яких знищені визначеним порядком на спеціальному полігоні», - сказав офіцер Центрального ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України Віталій Бондаренко.

Також, поінформували у Міноборони, продовжуються роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч із арсеналом. Зокрема, проводиться скління вікон, ремонт дахів тощо.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще близько 5 осіб отримали поранення.