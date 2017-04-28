Під Тернополем понищили пам’ятник жертвам Голокосту (Фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про випадок пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту, який розташований на територїі села Петриків поблизу об’їзної дороги Тернополя поліцейських учора повідомив сільський голова.

Пам’ятник облили маслянистою речовиною.

А в обід до поліцейських надійшло повідомлення, що в парку «Топільче» у Тернополі невідомі розмалювали червоною фарбою гранітний камінь, встановлений в знак висадження алеї на честь створення стрілецької дивізії «Галичина».

Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено, що невідома особа червоною фарбою здійснила напис «СС».

Обидва факти вандалізму зареєстровано в Журналі єдиного обліку.

Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до нищення пам’яток.