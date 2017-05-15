У Тернополі на великій швидкості зіткнулися іномарка та автомобіль "швидкої" (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП трапилася учора близько 6 год на перехресті вул. Руська та вул. Замкова.

Зіткнулися Мercedes- benz під керуванням водія 1970 р.н. та Peugeot boxer бригади швидкої допомоги під керуванням водія 1985 р.н. Швидка їхала на червоний сигнал світлофора.

Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

За неофіційними даними, в аварії потерпіло 5 осіб.