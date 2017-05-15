На Тернопільщині у 37-річну жінку з дробовика вистрелив п’яний сусід: вона у реанімації

На Тернопільщині в реанімацію Шумської центральної районної лікарні з вогнепальним пораненням госпіталізовано 37-річну жінку, в яку під час конфлікту вистрелив з рушниці п’яний сусід.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в селі Сураж Шумського району.

За даними правоохоронців, потерпіла – родом з Житомирщини, оселилася в Суражі близько двох років тому.

При цьому у неї та співмешканця виник конфлікт з 59-річним сусідом за межу, який тривав весь це час.

Встановлено, що учора алкоголь вживали обидві конфліктуючі сторони. Після тривалої сварки з словесними образами 59-річний чоловік кинувся до своєї хати, звідки повернувся з мисливською рушницею і відкрив стрільбу з відстані 20 м.

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«37-річна жінка отримала поранення обличчя, шиї, грудей та рук. У неї вибите око. На даний час перебуває у реанімації», – повідомила заступник начальника Шумського відділення поліції Інна Могила.

Підозрюваного затримано в порядку ст 208 КПК. Йому інкримінують замах на вбивство. Розслідування триває.