Журналісти закликали мера Тернополя припинити поширювати наклеп про опонентів

Тернопільські журналісти закликали міського голову Сергія Надала припинити маніпулювати громадською думкою та поширювати наклепницьку інформацію про опонентів. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому зверненні журналістів до міського голови Тернополя та тернополян.

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Зумовлене звернення тим, що останнім часом у місцевих ЗМІ регулярно з’являються публікації замовного характеру із неправдивою інформацією про опонентів мера, які виступають проти земельних чи інших оборудок. При цьому дані статті формують у свідомих тернополян негативну думку про журналістів, оскільки люди розуміють, що ЗМІ поширюють відверту брехню.

Відтак журналісти закликали Надала припинити маніпуляції.

Під зверненням підписалися головні редактори, директори видань та кореспонденти, загалом – 26 тернопільських журналістів всеукраїнських та місцевих ЗМІ, зокрема УНІАН, «Дзеркало тижня», «Експрес», «Україна молода», корпорації RIA, Українського радіо.

У зверненні вони закликали тернополян бути обачними у виборі джерел інформації, чітко розмежовувати замовні публікації і авторські матеріали.

«Примітивна інформаційні атаки спрямовані на те, щоб ввести в оману тернополян та відвернути увагу від важливих аспектів життєдіяльності міста. Шкодуємо, що деякі люди перетворили наш фах на аморальний бізнес, порушуючи усі стандарти журналістської етики і професійної честі, розмінюючи свою совість і повагу колег», – йдеться у зверненні.

У ньому журналісти також закликали Надала «переглянути свою підпільну інформаційну політику, спрямовану на паплюження доброго імені осіб, незгідних з його методами управління». «Це не робить честі владі одного із найпатріотичніших міст України», – підкреслюється наприкінці звернення.