У ФРН готують закон проти наклепу в Facebook і Twitter

Міністр юстиції та захисту прав споживачів ФРН Хайко Маас (Heiko Maas) у вівторок, 14 березня, представив законопроект, що посилює відповідальність адміністрації соціальних мереж за появу на їхніх сайтах коментарів і фейкових новин, які розпалюють ненависть, як повідомляє DW.

"Підбурюванню і наклепу в соцмережах, яке кримінально карається, має бути так само мало місця, як і на вулиці", - заявив Маас у Берліні.

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Новий законопроект зобов'язує операторів соцмереж видаляти або блокувати пости, що містять наклеп або розпалюють ненависть, протягом 24 годин після отримання скарги. Передбачається також, що адміністратори соціальних мереж щокварталу повинні подавати звіт про те, яким чином вони відреагували на скарги, що надійшли в цей період. У разі порушення даного правила чи неуважного ставлення до скарг адміністрація соцмереж буде змушена нести матеріальну відповідальність.

За словами Маасу, поки що не всі соціальні платформи серйозно ставляться до скарг користувачів про появу протиправних коментарів або постів. Так, Twitter видаляє лише один відсоток подібного контенту, Facebook - 39 відсотків. "Те, що можна працювати відповідальніше, показують дані Google і платформи YouTube: тут видаляють до 90 відсотків контенту, на який надходять скарги", - зазначив міністр.

Високі суми штрафів, на думку Маасу, змусять адміністрацію соціальних мереж дотримуватися нових правила: на осіб, відповідальних у їх порушенні, можна буде накласти штраф у розмірі до п'яти мільйонів євро, фірмам може загрожувати штраф до 50 млн євро.