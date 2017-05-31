На Тернопільщині за кошти державної субвенції відремонтують заклади медицини та освіти

У Тернопільській області за кошти державної субвенції відремонтують заклади медицини та освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів обласний бюджет отримає 5 млн. грн.

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Зокрема, на капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи I-III ступенів у с. Дарахів Теребовлянського району буде спрямовано 1 млн. грн. 2 млн. 500 тис. грн буде використано на реконструкцію будівлі з влаштування шатрового даху над частиною школи в селі Переволока Бучацького району. 302 тис. грн піде на капітальний ремонт будівлі та даху поліклінічного відділу Монастириського районного територіального медичного об’єднання. 198 тис. грн використають для завершення будівництва Висоцької сільської амбулаторії в с. Високе Монастириського району.

Крім того, 500 тис. грн спрямують на реконструкцію з добудовою спортивного залу ЗОШ I-III ступенів у с. Ласківці Теребовлянського району. Стільки ж буде використано на капітальний ремонт тротуару на вул. Шевченка в м. Копичинці Гусятинського району.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр перевірив, як ремонтують одну з основних автомагістралей Тернопільщини.