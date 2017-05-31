Гройсман перевірив, як ремонтують одну з основних автомагістралей Тернопільщини (фото)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оглянув 306-й кілометр дороги державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, де ведуться ремонтні роботи.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на Тернопільщині Глава Уряду побував 30 травня.

Під час огляду автодороги у Гройсмана не виникло зауважень щодо якості та темпів роботи.

Прем’єр-міністр відзначив, що торік на ремонт доріг у Тернопільській області було виділено 200 мільйонів гривень. Цього року ця цифра зросла втричі й становить 600 мільйонів гривень.

«У планах також внести пропозицію на розгляд парламенту, щоб розпочати більш масштабний ремонт дороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса. Адже це дуже важлива магістраль для України в цілому», – повідомив Гройсман.

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Водночас голова Тернопільської ОДА Степан Барна зазначив, що ремонт доріг в області визначено одним із пріоритетних завдань на найближчі роки.

«Враховуючи те, що сьогодні умови значно покращилися, нам вдається добре попрацювати в напрямку реалізації проекту щодо будівництва дороги у напрямку Тернопіль-Дубно. Ця ділянка дороги є однією із найдовших на території області й однією із найбільш важливих. Щонайменше 17 тисяч одиниць транспортних засобів проходить за добу по цій дорозі. Станом на сьогодні ми маємо 128 млн. грн із державного бюджету, 128 млн. грн – кредитні кошти і 58 млн. грн – перевиконання індикативних платежів митних зборів. Ці кошти будуть спрямовані на ділянку дороги Тернопіль-Дубно. Важливо, що ми маємо у цьому підтримку держави, зі свого ж боку комбінуємо різні джерела фінансування. Саме тому сьогодні кожен світловий день має бути використано максимально ефективно, щоб досягти поставленої мети», – сказав Барна.

Нагадаємо, що Гройсман на Тернопільщині пообіцяв перевірити якість ремонту доріг по всій Україні.