На Тернопільщині відбулася військово-патріотична гра "Джура" (фото)

У Теребовлянському районі відбувся районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, гра проходила на базі Струсівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату протягом двох днів – 29 та 30 травня.

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За першість змагалися 36 шкільних команд з Теребовлянського району.

Серед учнів старших класів («Сокіл») перше місце у загальнокомандному підсумку здобула команда Теребовлянського навчально-виховного комплексу, друге – Дарахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, третє – Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Серед учнів середніх класів («Джура») перше місце виборола команда Ілавченської ЗОШ І-ІІІ ст., друге – команда опорного закладу Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст., третє – Теребовлянського навчально-виховного комплексу.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи.

Метою гри є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості.

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