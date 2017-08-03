На Тернопільщині відкрили відремонтований дитячий садок

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, минулого року у дитсадку було освоєно 266,7 тис. грн на капітальний ремонт даху та заміну покриття даху на металопрофіль. Також з субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ було виділено 407,7 тис. грн. За ці кошти був проведений внутрішній капітальний ремонт всіх приміщень дошкільного закладу, встановлено систему опалення, облаштовано внутрішні вбиральні.

Дошкільний заклад відвідують 20 дітей. Держпродспоживслужба надала дозвіл стосовно його круглорічного функціонування.

Участь у відкритті дитсадка взяли народний депутат України від Тернопільщини Олега Барна та голова Мельнице-Подільської ОТГ Володимир Боднарчук.

«Основою будь-якої держави є нація. А нація виховується з родини, з дитячого садка. Президент України чітко заявив, що поряд із захистом нашого суверенітету на сході країни, влада всіх рівнів зобов'язана дбати про формування молодого покоління патріотів. Велика вдячність працівникам дошкільного закладу, котрі у свої вихідні дні і в післяробочий час власноручно долучилися до спільної справи. Нехай Бог дарує вам, дорогі працівники цього закладу, здоров'я виховувати наше молоде покоління», – сказав під час виступу Барна.