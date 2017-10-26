На Тернопільщині площі озимого ріпаку скоротилися на 4,6% до 61,5 тис. га

На Тернопільщині площі озимого ріпаку порівняно з минулим роком скоротилися на 4,6% до 61,5 тис. га. Як повідомив сьогодні під час колегії заступник начальника департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів, водночас озимого ріпаку посіяли на 16% більше, ніж планували.

В області завершується посів озимих зернових культур.

Всіма категоріями господарств озимі зернові культури посіяно на площі 187,1 тис. га, що становить 92% до прогнозу.

Сільгосппідприємствами області, які здійснюють оперативну звітність, озимі зернові культури посіяно на площі 131,4 тис. га, що становить 88% до прогнозу та 8,3 тис. га або 6,7% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Озиму пшеницю посіяно на площі 120,3 тис. га (90% до прогнозованих 134,3 тис. га), озиме жито –0,78 тис. га (108%) та озимий ячмінь – 10,4 тис. га (70 % із прогнозу 14,8 тис. га).

Завершили посів господарства Зборівського, Підволочиського, Тернопільського, Чортківського та Шумського районів, які виконали прогнозні показники на 100-102%. Відстають з посівом господарства Монастириського та Підгаєцького районів – де посіяно лише 48% до прогнозу.