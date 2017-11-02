У Тернополі патрульні затримали чоловіка з пістолетом. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 1 листопада о 14.50 на лінію 102 надійшло повідомлення, що на автовокзалі чоловік погрожує зброєю.

За кілька хвилин патрульні прибули на вул. Живова. Заявник вказав на свого кривдника. Інспектори підійшли до нього, щоб встановити особу. При поверхневій перевірці у 27-річного громадянина виявили пістолет.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.