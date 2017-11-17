На Тернопільщині скерували до суду справу щодо голови сільради, яку затримали із 10 тис. грн хабара. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що держслужбовець у вересні 2017 року вимагала дану суму від місцевого жителя за видачу рішення сесії про надання дозволу на розміщення кіоску з продажу їжі швидкого приготування на території села.

Кошти голова сільради сказала перерахувати їй на картковий рахунок у банку. Після одержання квитанції про зарахування грошей на її картку, жінка дала вказівку секретарю сільської ради виготовити відповідне рішення після чого завірила документ особистим підписом та печаткою.

Щодо неї було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).