Рішення про передачу земель ухвалене Кабінетом міністрів України 31 січня 2017-го року.

ОТГ Тернопільщини отримають 38,8 тис. га земель сільськогосподарського призначення державної власності.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, цю цифру озвучив голова ТОДА Степан Барна під час вручення головам об’єднаних територіальних громад Меморандумів про співпрацю і передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність. Очільник області наголосив, що саме ОТГ повинні бути локомотивами державної політики, які забезпечать освоєння земельних ресурсів.

Рішення про передачу земель прийнято Урядом України 31 січня 2017-го року. У зв’язку з цим, між Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області та 40 об’єднаними територіальними громадами області підписано Меморандуми про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

«Сподіваюся, що той крок, який ми зробили сьогодні, дасть конкретний результат. Для нас важливо показати як можна креативно використовувати ресурси, які надає держава. Це унікальні можливості, які сьогодні отримує українське село для свого розвитку. У рамках децентралізації передача землі поза населеними пунктами в межах територіальних громад – ще один крок, який дасть можливість створити відповідні умови для розвитку громад», – наголосив Барна.

За підрахунками заступника голови – керівника апарату ОДА Ігоря Вонса, завдяки успішному управлінню даними земельними ресурсами, 40 громад, з якими підписано Меморандуми про співпрацю, зможуть отримати близько 27 млн грн від здачі землі в оренду.

Також він наголосив, що стратегічне планування отриманих земель допоможе привабити інвесторів. «Коли ми зустрічаємося з потенційними інвесторами, то вони чекають від нас пропозицій щодо реалізації своїх об’єктів, але відсутність таких підготовлених інвестиційних проектів, земельних ділянок, на яких могли б їх реалізувати, стає бар’єром. Тому обов’язково в громадах визначте, що заплануєте на конкретних ділянках. Чи це буде можливість для розміщення виробництва, створення кооперативів, автозаправок тощо», – порадив Вонс.

Барна принагідно акцентував увагу голів ОТГ на важливості підтримки учасників бойових дій та виділенн для них земельних ділянок.