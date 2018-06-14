Грузинська авіакомпанія Myway Airlines запустила перші регулярні рейси до Харкова

Харків став першим регулярним міжнародним напрямом нової авіакомпанії.

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines виконала перші регулярні рейси в своїй історії, зробивши польоти 12 червня між Харковом і Тбілісі.

В цей же день літак авіаперевізника виконав регулярний рейс Тбілісі-Батумі, а 13 червня вилетів з Батумі в Харків, пише avianews.com.

Харків став першим регулярним міжнародним напрямом нової авіакомпанії, яка до цього встигла виконати тільки чартерні рейси в Тегеран і Анталію.

Як повідомив avianews.com заступник комерційного директора Myway Airlines Григорій Померанцев, для перших польотів в Україну компанія обрала Харків, а не Київ, який спочатку був в пріоритеті, через практично повну відсутність прямого авіасполучення першого міста з Грузією.

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Польоти між Харковом і Батумі будуть виконуватися на сезонній основі до вересня.

«Ми розраховуємо за цей час розкачати напрямок між Україною і Грузією, і рейс Харків-Тбілісі стане цілорічним», — зазначив Померанцев.

У Myway Airlines очікують, що приблизно 90% пасажирів на рейсах в Батумі туристами з України, в той час як на лінії Харків-Батумі 70% пасажирів буде слідувати з України та 30% з Грузії за рахунок подорожей, пов'язаних з відвідуванням родичів.

Рейси Харків-Тбілісі будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах, між Харковом і Батумі — два рази на тиждень по середах і суботах на 170-місцевих літаках Boeing 737-800.