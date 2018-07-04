На Чернігівщині "Альтанку Глібова" захистять від руйнування

Пам’ятці національного значення "Альтанка" у Седневі, яка є одним із популярних туристичних місць у регіоні, загрожує повна руйнація.

Депутати Чернігівської обласної ради схвалили рішення про вжиття невідкладних заходів щодо укріплення, збереження та запобігання руйнації схилу навколо пам’ятки національного значення «Альтанка» у смт. Седнів, що є одним із привабливих туристичних місць не тільки у Селищі, а й у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» прийняття вказаного рішення сьогодні проголосували всі присутні на сесії депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до рішення, альтанка внесена до переліку пам'яток національного значення, але на сьогодні не має охоронного договору. Цієї весни громадські активісти й історики повідомили про можливу руйнацію альтанки та сповзання її зі схилу у річку Снов.

Спеціальна комісія після обстеження дійшла висновку, що пам’ятка перебуває у задовільному стані, однак існує реальна загроза подальшої її руйнації внаслідок сходження дощових вод у весняно-літній період.

Як виявилося, земля, на якій розміщена альтанка, перебуває у користуванні Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Чернігівагролісгосп», тому сесія облради рекомендувала цьому підприємству вжити заходів з ліквідації ерозії схилу в місці виникнення вимоїни біля пам’ятки архітектури національного значення «Альтанка». Контроль за виконанням рішення покладено на комісію облради з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин.

Водночас, у Седнівській селищній раді зауважили, що альтанка досі обнесена попереджувальними стрічками, хоч вважають, що перебувати там загалом наразі безпечно для невеликих груп туристів.

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«Влітку до нас приїздять багато туристів, адже Седнів приваблює ще й Шевченківськими місцями. Сподіваємося, що до осені, коли проводиться всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Седнівська осінь», ділянка схилу над Сновом й альтанка будуть укріплені, адже порозуміння і співпраця є. Є не тільки розмови, а й справи», - прокоментували УНІАН ситуацію у селищній раді.

Там також уточнили, що розраховують на швидке розроблення проектної документації і фінансування цього проекту, адже відповідне доручення надавав голова ОДА Валерій Куліч.

Як відомо, Альтанка Глібова — восьмиколонна ротонда, розташована у селищі Седнів Чернігівської області на схилі пагорбу над річкою Снов. Побудована у першій половині ХІХ століття. Є складовою частиною парку садиби Лизогубів. Свою назву отримала від імені відомого українського поета Л. І. Глібова, який гостював у Лизогубів і любив відпочивати у цій альтанці. Пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер 863/2.