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Українцям радять не подорожувати до столиці Зімбабве через холеру

18:04, 13 вересня 2018
Новини туризму
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У столиці Зімбабве спалах холери / Ілюстрація REUTERS

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від відвідування столиці Зімбабве міста Хараре через реєстрацію випадків захворювання на холеру.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

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"У зв’язку з реєстрацією випадків захворювання на холеру в Республіці Зімбабве, у тому числі в столиці країни – місті Хараре, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Зімбабве, утриматися від відвідання столиці країни до нормалізації епідеміологічної ситуації. Тим співвітчизникам, які вже перебувають у Зімбабве, рекомендуємо виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС радять задля оперативності в комунікації скористатися додатком ДРУГ - "Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон" - http://friend.mfa.gov.ua/.

У разі виникнення обставин, що вимагатимуть консульського реагування, українцям рекомендується звертатися до Посольства України в Південно-Африканській Республіці за номером телефону екстреної допомоги: (0027) 720281198, на адресу електронної пошти: consul_za@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, за даними на початок вересня 2018 року, спалах холери в столиці Зімбабве вже вбив 10 осіб і більше 300 відправив у лікарню.

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Теги: #Зімбабве#холера#МЗС рекомендує