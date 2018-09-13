Українцям радять не подорожувати до столиці Зімбабве через холеру

Тим співвітчизникам, які вже перебувають у Зімбабве, в МЗС України рекомендують виявляти особливу обачність та слідкувати за новинами.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від відвідування столиці Зімбабве міста Хараре через реєстрацію випадків захворювання на холеру.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

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"У зв’язку з реєстрацією випадків захворювання на холеру в Республіці Зімбабве, у тому числі в столиці країни – місті Хараре, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Зімбабве, утриматися від відвідання столиці країни до нормалізації епідеміологічної ситуації. Тим співвітчизникам, які вже перебувають у Зімбабве, рекомендуємо виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС радять задля оперативності в комунікації скористатися додатком ДРУГ - "Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон" - http://friend.mfa.gov.ua/.

У разі виникнення обставин, що вимагатимуть консульського реагування, українцям рекомендується звертатися до Посольства України в Південно-Африканській Республіці за номером телефону екстреної допомоги: (0027) 720281198, на адресу електронної пошти: consul_za@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, за даними на початок вересня 2018 року, спалах холери в столиці Зімбабве вже вбив 10 осіб і більше 300 відправив у лікарню.