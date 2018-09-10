Спалах холери в столиці Зімбабве вбив 10 осіб і більше 300 відправив у лікарню

За даними міської влади, жертви випили забруднену воду.

Через спалах холери в Хараре - столиці Зімбабве загинуло 10 осіб і більше 300 потрапили в лікарню.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, 10 людей загинули після того, як вони випили забруднену воду в місті Хараре.

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Відзначається, що міська влада Хараре намагалися постачати воду в кілька околиць протягом 10 років, змушуючи жителів покладатися тільки на воду з відкритих і громадських свердловин.

За словами директора медичного управління в Хараре Клеменса Дюрі, понад 300 осіб були госпіталізовані. Спалах захворювання було зафіксовано в п'ятницю, 7 вересня.

Відомо, що кількість жертв зросла до десяти. «Ми встановили, що спалах було спровоковано проривом каналізаційної труби, яка забруднила свердловину", - сказав Дюрі.

У виданні нагадали, що Зімбабве у 2008 році постраждало від найбільшого спалаху холери, в результаті якого загинули більше 4 тисяч осіб, ще 40 тисяч захворіли.

Раніше УНІАН повідомляв, що житель Новомосковська, який відпочивав у Бердянську в кінці серпня, був заражений холерою, проте фахівці стверджують, що загрози розповсюдження захворювання немає.