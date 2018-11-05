Україна бере участь в одній з найбільших туристичних виставок світу в Лондоні

Загальна площа українського стенду становитиме 33 кв. метри, на яких будуть представлені Мінекономрозвитку України, міста Львів та Одеса, а також туроператори з в'їзного туризму.

Національний стенд України представлений на одній з найбільших туристичних виставок світу - WTM, що відбувається з 5 по 7 листопада 2018 року у Лондоні (Великобританія).

Читайте такожІнтерес до України серед іноземних туристів поступово зростає - дослідження

Як повідомляє прес-служба Центру розвитку туризму України, організатором української експозиції став Департамент туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Позиціювання стенду та візуалізація всієї рекламної продукції відповідатиме новому офіційному логотипу України - UKRAINE NOW UA.

«Загальна площа національного стенду України становитиме 33 кв. метри, на яких будуть представлені Мінекономрозвитку України, міста Львів та Одеса, а також провідні туроператори з в'їзного туризму: ALBATROS, ARKTUR, CHERNOBYL TOUR, Entdecke.net DMC GmbH, New Logic, Premier Hotels and Resorts, SPUTNIK KYIV, Ukraine Travel Lab», - зазначила Юлія Сівак, директор компанії «Графіум», яка стала технічним та організаційним виконавцем робіт під час підготовки стенду.

При цьому до кінця 2018 року національний стенд України буде представлений ще на двох крупних міжнародних туристичних виставках - у Варшаві (Польща) та Барселоні (Іспанія). Також планується проведення презентаційних заходів у Ризі, Вільнюсі, Кишиневі, Відні та Стокгольмі.