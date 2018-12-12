Парубій закликав корейців впровадити безвізовий режим з Україною

Голова ВР наголосив, що не існує жодної загрози нелегальної міграції з України до Кореї.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав корейських парламентаріїв запровадити безвізовий режим з Україною.

Як повідомили у прес-службі Апарату ВР, в рамках офіційного візиту до Сеулу Парубій провів зустріч зі спікером Національної асамблеї Республіки Корея Муном Хі-Сангом.

«Андрій Парубій закликав голову парламенту Кореї та корейських парламентаріїв запровадити безвізовий режим з Україною, посилаючись на той факт, що вже дванадцять років корейські громадяни можуть відвідувати Україну без віз», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМЗС радить українцям бути готовими до посилених перевірок у Франції після теракту в Страсбурзі

Парубій наголосив, що не існує жодної загрози нелегальної міграції з України до Кореї, адже вже півтора роки діє безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом, і жодна країна ЄС не висловила зауважень до Української держави.

Також голова ВР закликав корейський бізнес приходити з інвестиціями на український ринок. Зокрема, найперспективнішими секторами економіки для українсько-корейської співпраці спікер назвав ІТ-сектор та аграрний.

Парубій запросив Муна Хі-Санга відвідати Україну з офіційним візитом. Наприкінці зустрічі сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між українським та корейським парламентами.

Як повідомляв УНІАН, Україна веде переговори щодо безвиза з Південною Кореєю.